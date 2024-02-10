Флорентино Перес считает «Реал» лучшим клубом мира

Президент «Реала» Флорентино Перес обратился к болельщикам команды на церемонии вручения памятных значков членам клуба. Он отметил, клуб объединяет миллионы людей по всему миру.

«У нас свыше 550 млн подписчиков в социальных сетях. Мы сумели образовать большую семью.

«Реал» Мадрид — это чувство. Мы самая требовательная спортивная организация, убежденная в том, что честная игра — это путь к победе. Мы лучший клуб мира», — приводит слова Переса Marca.