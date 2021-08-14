«Реал» выступил с заявлением об информации о возможном выходе из состава ла лиги

«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию Mundo Deportivo о возможном выходе из состава чемпионата Испании.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из ла лиги, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно», — говорится на сайте клуба.

Сообщалось, что мадридский клуб рассматривает возможный переход в АПЛ, «Реал» также думает над вариантами с серией А и бундеслигой. Данная ситуация возникла, якобы, из-за несогласия с политикой президента ла лиги Хавьера Тебаса.