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«Реал» выступил с заявлением об информации о возможном выходе из состава ла лиги

12:07
Флорентино Перес. Фото Twitter
Флорентино Перес. Фото Twitter
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«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию Mundo Deportivo о возможном выходе из состава чемпионата Испании.

«Учитывая информацию, опубликованную сегодня газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что наш клуб изучает путь выхода из ла лиги, «Реал» хочет прояснить, что это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно», — говорится на сайте клуба.

Сообщалось, что мадридский клуб рассматривает возможный переход в АПЛ, «Реал» также думает над вариантами с серией А и бундеслигой. Данная ситуация возникла, якобы, из-за несогласия с политикой президента ла лиги Хавьера Тебаса.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/08/14/comunicado-oficial

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Виктория Кравченко все материалы автора

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