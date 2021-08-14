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«Реал» может выйти из состава ла лиги

10:32
Флорентино Перес. Фото AFP
Флорентино Перес. Фото AFP
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«Реал» рассматривает выход из ла лиги из-за несогласия с политикой президента чемпионата Испании Хавьера Тебаса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридский клуб рассматривает возможный переход в АПЛ, «Реал» также думает над вариантами с серией А и бундеслигой.

Сообщается, что последней каплей для президента «Реала» Флорентино Переса стала негативная реакция Тебаса на Суперлигу. Кроме того, три дня назад на официальном сайте клуба появилось заявление, в котором говорилось, что руководство мадридцев подаст в суд на ла лигу и фонд CVC.

Сегодня, 14 августа, «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом» в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2021/22. Начало — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20210814/1001675811/real-madrid-planteo-irse-laliga.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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