«Реал» может выйти из состава ла лиги

«Реал» рассматривает выход из ла лиги из-за несогласия с политикой президента чемпионата Испании Хавьера Тебаса, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, мадридский клуб рассматривает возможный переход в АПЛ, «Реал» также думает над вариантами с серией А и бундеслигой.

Сообщается, что последней каплей для президента «Реала» Флорентино Переса стала негативная реакция Тебаса на Суперлигу. Кроме того, три дня назад на официальном сайте клуба появилось заявление, в котором говорилось, что руководство мадридцев подаст в суд на ла лигу и фонд CVC.

Сегодня, 14 августа, «Реалу» предстоит сыграть с «Алавесом» в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2021/22. Начало — в 23.00 (мск).