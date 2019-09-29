«Реал» впервые не пропустил в трех матчах кряду при Зидане
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«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (0:0). Как сообщает Opta, команда Зинедина Зидана в третьей встрече кряду сохранила свои ворота в неприкосновенности в играх национального первенства. Такое впервые под руководством французского специалиста.
3 — Real Madrid have kept three consecutive clean sheets in LaLiga for the first time under Zin?dine Zidane. Calmness. pic.twitter.com/NOMZd3iudy— OptaJose (@OptaJose) September 28, 2019
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