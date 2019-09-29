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«Реал» впервые не пропустил в трех матчах кряду при Зидане

01:08
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«Реал» сыграл вничью с «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании (0:0). Как сообщает Opta, команда Зинедина Зидана в третьей встрече кряду сохранила свои ворота в неприкосновенности в играх национального первенства. Такое впервые под руководством французского специалиста.

Атлетико — Реал

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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