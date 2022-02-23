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Сегодня, 11:49

«Реал» видит замену Каземиру в сыне бывшего защитника «Барселоны» Тюрама

Иван Торопцев
Корреспондент

«Реал» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Королевский клуб» видит в 20-летнем французе потенциальную замену Каземиру.

В сезоне-2021/22 Тюрам провел 27 матчей за «Ниццу», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника «Барселоны» и сборной Франции Лилиана Тюрама.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/khephren-thuram-real-madrid-13275096
Лилиан Тюрам
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 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
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 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
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Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

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 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

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 23 1 4
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