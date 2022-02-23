«Реал» видит замену Каземиру в сыне бывшего защитника «Барселоны» Тюрама

«Реал» интересуется полузащитником «Ниццы» Кефреном Тюрамом, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Королевский клуб» видит в 20-летнем французе потенциальную замену Каземиру.

В сезоне-2021/22 Тюрам провел 27 матчей за «Ниццу», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Кефрен Тюрам — сын бывшего защитника «Барселоны» и сборной Франции Лилиана Тюрама.