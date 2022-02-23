Девять игроков «Барселоны» приехали на тренировку в выходной

Девять игроков «Барселоны» приехали потренироваться на базу клуба, несмотря на то,что главный тренер команды Хави предоставил команде выходной.

По информации журналиста Алекса Пинтанела, во вторник, 22 февраля, внеплановую тренровку провели Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Серхио Бускетс, Мемфис Депай, Дани Алвес, Люк де Йонг, Серхи Роберто, Рональд Араухо и Клеман Лангле.

24 февраля «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Испании завершился вничью со счетом 1:1.