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Сегодня, 12:24

Девять игроков «Барселоны» приехали на тренировку в выходной

Роман Шишов
Корреспондент

Девять игроков «Барселоны» приехали потренироваться на базу клуба, несмотря на то,что главный тренер команды Хави предоставил команде выходной.

По информации журналиста Алекса Пинтанела, во вторник, 22 февраля, внеплановую тренровку провели Эрик Гарсия, Ферран Торрес, Серхио Бускетс, Мемфис Депай, Дани Алвес, Люк де Йонг, Серхи Роберто, Рональд Араухо и Клеман Лангле.

24 февраля «Барселона» сыграет на выезде с «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Испании завершился вничью со счетом 1:1.

ФК Барселона
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 19 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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