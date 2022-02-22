Президент «Атлетико» опроверг слухи о возможном увольнении Симеоне

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал разговоры о том, что клуб ищет нового тренера на смену Диего Симеоне.

«Симеоне — важная составляющая нашего клуба. У нас и мыслей не было о расставании с ним. Это было бы некрасиво и странно, начать искать ему замену прямо сейчас», — цитирует Сересо Marca.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда вылетела из Кубка страны и встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.