"Реал Сосьедад" вырвал победу в матче с "Бетисом"

"Реал Сосьедад" выиграл у "Бетиса" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Хуанми и Микель Оярсабаль. У гостей забил Серхио Каналес.

Обе команды имеют по 40 очков и делят 9-10 места. В следующем туре "Бетис" примет "Вильярреал", а "Реал Сосьедад" на выезде сыграет с "Сельтой".

Чемпионат Испании.

Лига 1

30-й тур

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:1 (1:0)

Голы: Хуанми, 17 (1:0). Каналес, 56 (1:1). Оярсабаль, 83 (2:1).

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Айен Муньос (Эрнандез, 77), Мерино, Субельдия, Сангальи (Рамирес, 62), Хуанми, Виллиан Жозе (Барренечеа, 81), Оярсабаль.

"Бетис": Пау Лопес, Барраган, Сидней, Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо (Хоакин, 67), Тельо (Лайнес, 77), Лорен Морон (Хесе, 67).

Предупреждения: Гуардадо, 18. Ло Сельсо, 19. Льоренте, 24. Барраган, 43. Сальдуа, 52.

Судья: Медье Хименес.

4 апреля. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

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