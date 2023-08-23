Профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад» на сайте ла лиги

На странице «Реал Сосьедад» на официальном сайте ла лиги появился профиль российского полузащитника Арсена Захаряна.

В профиле 20-летнего россиянина пока нет фотографии, страны, роста и веса.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» еще не заявил Захаряна для участия в сезоне-2023/24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.