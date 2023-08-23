Профиль Захаряна появился на странице «Реал Сосьедад» на сайте ла лиги
На странице «Реал Сосьедад» на официальном сайте ла лиги появился профиль российского полузащитника Арсена Захаряна.
В профиле 20-летнего россиянина пока нет фотографии, страны, роста и веса.
Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» еще не заявил Захаряна для участия в сезоне-2023/24.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна в субботу, 19 августа. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.
В ближайшем туре ла лиги «Реал Сосьедад» сыграет против «Лас-Пальмаса». Встреча пройдет 25 августа. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
12
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
13
|Р. Сосьедад
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|- : -
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|3
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0
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