«Реал Сосьедад» на своем поле примет «Вильярреал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу 23 февраля, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира в 23.00 мск. Ключевые события встречи ла лиги будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Реал Сосьедад» набрал 40 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Вильярреала» 26 баллов, команда идет на 13-м месте ла лиги.

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