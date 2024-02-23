«Валенсия» попросила перенести матч ла лиги с «Гранадой» из-за сильного пожара в городе

«Валенсия» опубликовала заявление, в котором попросила о переносе матча 26-го тура ла лиги против «Гранады». Игра запланирована на субботу, 24 февраля.

Ранее в одноименном городе сильный пожар охватил два многоэтажных жилых дома. Сообщалось, что в результате случившегося погибли по меньшей мере четыре человека. 19 человек числятся пропавшими без вести.

В клубе выразили соболезнования семьям и близким погибших в пожаре, произошедшем в четверг, и отметили, что отправили просьбу о переносе матча с «Гранадой». Также пресс-служба оранжевых сообщила, что 23 февраля игроки и тренеры мужской первой команды, женской первой команды и команд академии почтут память погибших минутой молчания перед тренировками.

На данный момент «Валенсия» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 36 очков за 25 туров. Последний матч «Валенсия» провела дома против «Севильи» 17 февраля. Встреча завершилась нулевой ничьей.