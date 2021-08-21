«Реал Сосьедад» рассматривает возможность приобретения Сарабии

«Реал Сосьедад» претендует на нападающего «ПСЖ» и сборной Испании Пабло Сарабию, сообщает Marca.

Контракт 29-летнего форварда с французским клубом подходит ко своему завершению лишь в 2024-м году, однако усиление линии атаки красно-синих, которое произошло в текущее трансферное окно, делает фактически невозможным его регулярное попадание в стартовый состав команды.

Как итог, испанец уже сообщил руководству клуба о том, что хочет покинуть команду.

В прошлом сезоне Сарабия провел 37 поединков за «ПСЖ», в которых отличился семь раз, а также отдал четыре голевые передачи.