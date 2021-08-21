«Реал Сосьедад» рассматривает возможность приобретения Сарабии
«Реал Сосьедад» претендует на нападающего «ПСЖ» и сборной Испании Пабло Сарабию, сообщает Marca.
Контракт 29-летнего форварда с французским клубом подходит ко своему завершению лишь в 2024-м году, однако усиление линии атаки красно-синих, которое произошло в текущее трансферное окно, делает фактически невозможным его регулярное попадание в стартовый состав команды.
Как итог, испанец уже сообщил руководству клуба о том, что хочет покинуть команду.
В прошлом сезоне Сарабия провел 37 поединков за «ПСЖ», в которых отличился семь раз, а также отдал четыре голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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