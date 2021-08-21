«Алавес» в меньшинстве проиграл «Мальорке»
«Алавес» проиграл «Мальорке» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Отметим, что «Алавес» играл половину второго тайма после удаления защитника Рубена Дуарте.
Чемпионат Испании. Лига 1
2-й тур
«Алавес» — «Мальорка» — 0:1 (0:0)
Гол: Ниньо, 80.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина (Мартин, 84), М.Гарсия (Лопес, 76), Понс (Пеллистри, 84), Хоселу (Лум, 76), Мендес (Гвидетти, 62), Риоха.
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо, Руис де Галаррета (Батталья, 64), Кубо (Джуниор, 88), Родригес, Баба (Севилья, 70), Пратс (Ниньо, 64), Мбула (Ндиай, 70).
Предупреждения: Лежен, 38. Дуарте, 45+2. Маффео, 60. Ндиай, 72. Родригес, 90.
Удаление: Дуарте, 66.
Судья: Муньис Руис (Испания).
21 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/
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