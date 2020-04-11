«Реал Сосьедад» принял решение снизить зарплату игрокам, чтобы вернуть болельщикам часть стоимости абонементов

«Реал Сосьедад» снизит зарплату игрокам команды из-за ситуации с коронавирусом, что позволит вернуть болельщикам часть стоимости сезонных абонементов, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что клубом было достигнуто соглашение с игроками о снижении их зарплаты на 20 процентов в случае, если чемпионат Испании не возобновится, и на 5 процентов в случае, если соревнования начнутся вновь.

Это позволит вернуть владельцам абонементов около 20 процентов от их стоимости.

Из-за пандемии коронавируса большинство соревнований прекращены, а спортсмены находятся дома в условиях самоизоляции. По последним данным, в мире зафиксированы 1 712 674 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 796 человек, выздоровело — 388 710. На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.