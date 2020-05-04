«Реал Сосьедад» показал, как проводит дезинфекцию тренировочной базы

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедад» показала, как проводится дезинфекция тренировочной базы команды.

Баскский клуб должен был стать первым из команд чемпионата Испании, кто возобновит тренировки. Предполагалось, что занятия начнутся 14 апреля.

На 4 мая в Испании зафиксирован 248 301 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 1 179 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Испании составляет 25 428 человек, сегодня зафиксировано 164 случая смерти.