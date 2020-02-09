«Реал Сосьедад» победил «Атлетик»

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились полузащитник Кристиан Порту и форвард Александер Исак.

У «Атлетика» единственный гол забил нападающий Иньяки Уильямс.

На 89-й минуте встречи был удален хавбек гостей Икер Муниаин.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 2:1 (0:0)

Голы: Порту, 65 (1:0). Иньяки Уильямс, 71 (1:1). Исак, 83 (2:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино, Субельдия, Гевара (Элустондо, 77), Сангальи (Янузай, 59), Виллиан Жозе (Исак, 55), Оярсабаль.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Капа, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Дани Гарсия, 62), Ибаи Гомес, Кодро (Икер Муниаин, 46), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 55).

Предупреждения: Порту, 63. Капа, 63. Дани Гарсия, 81. Исак, 89.

Удаление: Икер Муниаин, 89.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

9 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».