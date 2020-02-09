«Реал Сосьедад» победил «Атлетик»
«Реал Сосьедад» одержал победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились полузащитник Кристиан Порту и форвард Александер Исак.
У «Атлетика» единственный гол забил нападающий Иньяки Уильямс.
На 89-й минуте встречи был удален хавбек гостей Икер Муниаин.
Чемпионат Испании. Лига 1
23-й тур
«Реал Сосьедад» — «Атлетик» — 2:1 (0:0)
Голы: Порту, 65 (1:0). Иньяки Уильямс, 71 (1:1). Исак, 83 (2:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Порту, Мерино, Субельдия, Гевара (Элустондо, 77), Сангальи (Янузай, 59), Виллиан Жозе (Исак, 55), Оярсабаль.
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Капа, Лекуэ, Альварес, Нуньес, Сан-Хосе, Эчеварриа (Дани Гарсия, 62), Ибаи Гомес, Кодро (Икер Муниаин, 46), Вильялибре (Иньяки Уильямс, 55).
Предупреждения: Порту, 63. Капа, 63. Дани Гарсия, 81. Исак, 89.
Удаление: Икер Муниаин, 89.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
9 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».