«Реал Сосьедад» с 14 апреля возобновит тренировки первой команды, сообщает AS. Футболисты будут заниматься на клубной базе, соблюдая меры предосторожности. Тренировки пройдут в группах по 2-3 человека. Игроки обязаны использовать разные раздевалки и соблюдать дистанцию.

Клуб проверит на коронавирус футболистов, тренеров и персонал. «Реал Сосьедад» — первая команда чемпионата Испании, которая возобновит тренировки. Она занимает пятое место в турнирной таблице.

По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.