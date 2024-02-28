Захаряна заменили на 63-й минуте матча Кубка Испании с «Мальоркой»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян покинул поле в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Мальорки».

На 63-й минуте встречи вместо 20-летнего россиянина в игру вошел Микель Ойярсабаль. Счет на табло 1:0 в пользу «Мальорки».

Первый матч между командами прошел на Мальорке и завершился ничьей без забитых голов — 0:0.