Главный тренер «Реал Сосьедад» поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение от «Мальорки» (1:1, пен — 4:5) в матче полуфинала Кубка Испании.

«Сейчас нам больно. Это неприятный момент. Мы были очень близки к финалу. Я придаю этой неудаче огромное значение. Мы все виноваты в этом, но я в первую очередь. Благодарю всех футболистов за игру», — цитирует тренера Marca.

Второй финалист определится в противостоянии «Атлетико» с «Атлетиком». Первый матч выиграли баски со счетом 1:0.