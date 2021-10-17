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«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Мальоркой» и вышел на первое место в ла лиге

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«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

Весь второй тайм «Сосьедад» провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса. Решающий мяч в концовке игры забил Хулен Лобете.

Баскский клуб набрал 20 очков и вышел на первое место в ла лиге. У «Мальорки» 11 очков и 12-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1:0 (0:0)

Гол: Лобете, 90+1.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Гевара (Горосабель, 46), Наварро (Субименди, 46), Порту (Субельдия, 90), Янузай (Лобете, 67), Исак (Серлот, 66).

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо, Батталья (Севилья, 62), Руис де Галаррета (Баба, 77), Ли Кан Ин (Мбула, 86), Родригес, Анхель (Пратс, 77), Ндиай (Ниньо, 62).

Предупреждения: Айен Муньос, 14. Батталья, 42. Анхель, 45+3. Порту, 45+3. Родригес, 85.

Удаление: Айен Муньос, 45+1.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

16 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

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