«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Мальоркой» и вышел на первое место в ла лиге
«Реал Сосьедад» победил «Мальорку» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
Весь второй тайм «Сосьедад» провел в меньшинстве после удаления Айена Муньоса. Решающий мяч в концовке игры забил Хулен Лобете.
Баскский клуб набрал 20 очков и вышел на первое место в ла лиге. У «Мальорки» 11 очков и 12-е место.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 1:0 (0:0)
Гол: Лобете, 90+1.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Гевара (Горосабель, 46), Наварро (Субименди, 46), Порту (Субельдия, 90), Янузай (Лобете, 67), Исак (Серлот, 66).
«Мальорка»: Рейна, Маффео, Вальент, Оливан, Руссо, Батталья (Севилья, 62), Руис де Галаррета (Баба, 77), Ли Кан Ин (Мбула, 86), Родригес, Анхель (Пратс, 77), Ндиай (Ниньо, 62).
Предупреждения: Айен Муньос, 14. Батталья, 42. Анхель, 45+3. Порту, 45+3. Родригес, 85.
Удаление: Айен Муньос, 45+1.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
16 октября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
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