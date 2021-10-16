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«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью

21:29
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«Леванте» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

«Леванте» набрал пять очков и занимает 18-е место. У «Хетафе» два очка и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Леванте» — «Хетафе» — 0:0

«Леванте»: Фернандес, Мустафи, Клерк, Везу, Мирамон, Радойя, Мелеро (Кантеро, 58), Пабло Мартинес, Сольдадо (Гомес, 90+3), Моралес, Де Фрутос (Франкеса, 78).

«Хетафе»: Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Даконам, Оливера, Куэнка, Тимор (Поведа, 77), Максимович, Арамбарри, Аленья (Ньом, 85), Флорентину, Рамирес (Энес Юнал, 65).

Предупреждения: Тимор, 29. Мирамон, 40. Оливера, 49. Моралес, 58. Клерк, 64. Арамбарри, 68.

Судья: Мелеро Лопес.

16 октября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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27%

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Евгений Петров все материалы автора
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