«Леванте» и «Хетафе» сыграли вничью
«Леванте» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.
«Леванте» набрал пять очков и занимает 18-е место. У «Хетафе» два очка и последняя, 20-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Леванте» — «Хетафе» — 0:0
«Леванте»: Фернандес, Мустафи, Клерк, Везу, Мирамон, Радойя, Мелеро (Кантеро, 58), Пабло Мартинес, Сольдадо (Гомес, 90+3), Моралес, Де Фрутос (Франкеса, 78).
«Хетафе»: Сория, Суарес (Иглесиас, 84), Даконам, Оливера, Куэнка, Тимор (Поведа, 77), Максимович, Арамбарри, Аленья (Ньом, 85), Флорентину, Рамирес (Энес Юнал, 65).
Предупреждения: Тимор, 29. Мирамон, 40. Оливера, 49. Моралес, 58. Клерк, 64. Арамбарри, 68.
Судья: Мелеро Лопес.
16 октября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
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