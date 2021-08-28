«Реал Сосьедад» обыграл «Леванте»
«Реал Сосьедад» выиграл у «Леванте» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Испании.
Единственный мяч забил Андер Барренечеа. Баскский клуб набрал шесть очков и на данный момент занимает пятое место. У «Леванте» два очка и 14-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
3-й тур
«Реал Сосьедад» — «Леванте» — 1:0 (1:0)
Гол: Барренечеа, 42.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 86), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Наварро, 82), Мерино, Субименди, Ойярсабаль (Порту, 69), Исак (Серлот, 86), Барренечеа (Янузай, 82).
«Леванте»: Карденас, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Кампанья, Радойя (Пабло Мартинес, 76), Барди (Моралес, 65), Мелеро, Рохер, Кантеро (Де Фрутос, 65).
Предупреждения: Кантеро, 18. Горосабель, 84.
Судья: Мунуэра Монтеро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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