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«Реал Сосьедад» обыграл «Леванте»

22:31
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«Реал Сосьедад» выиграл у «Леванте» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Андер Барренечеа. Баскский клуб набрал шесть очков и на данный момент занимает пятое место. У «Леванте» два очка и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Лига 1

3-й тур

«Реал Сосьедад» — «Леванте» — 1:0 (1:0)

Гол: Барренечеа, 42.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Горосабель (Сальдуа, 86), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Наварро, 82), Мерино, Субименди, Ойярсабаль (Порту, 69), Исак (Серлот, 86), Барренечеа (Янузай, 82).

«Леванте»: Карденас, Дуарте, Клерк, Везу, Мирамон, Кампанья, Радойя (Пабло Мартинес, 76), Барди (Моралес, 65), Мелеро, Рохер, Кантеро (Де Фрутос, 65).

Предупреждения: Кантеро, 18. Горосабель, 84.

Судья: Мунуэра Монтеро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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