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«Севилья» сыграла вничью с «Эльче»

22:24
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«Эльче» и «Севилья» сыграли вничью (1:1) в матче третьего тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Энцо Роко. У гостей забил Юссеф Эн-Несири.

«Севилья» набрала семь очков и на данный момент занимает первое место. У «Эльче» два очка и 15-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

3-й тур

«Эльче» — «Севилья» — 1:1 (1:1)

Голы: Роко, 11 (1:0). Эн-Несири, 40 (1:1).

«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко (Хосема, 65), Диего Гонсалес, Верду (Паласиос, 54), Марконе, Гути, Бенедетто (Каррильо, 65), Фидель, Бойе (Пере Милья, 32), Хосан.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик, Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Гомес, 60), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Дилэйни, 68), Оскар Родригес (Ламела, 60), Сусо (Мир, 60), Эн-Несири (Идрисси, 87).

Предупреждения: Верду, 41. Фидель, 42.

Судья: Писарро Гомес.

28 августа. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Эльче — Севилья

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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