«Севилья» сыграла вничью с «Эльче»
«Эльче» и «Севилья» сыграли вничью (1:1) в матче третьего тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличился Энцо Роко. У гостей забил Юссеф Эн-Несири.
«Севилья» набрала семь очков и на данный момент занимает первое место. У «Эльче» два очка и 15-е место.
Чемпионат Испании. Ла лига
3-й тур
«Эльче» — «Севилья» — 1:1 (1:1)
Голы: Роко, 11 (1:0). Эн-Несири, 40 (1:1).
«Эльче»: Касилья, Мохика, Роко (Хосема, 65), Диего Гонсалес, Верду (Паласиос, 54), Марконе, Гути, Бенедетто (Каррильо, 65), Фидель, Бойе (Пере Милья, 32), Хосан.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Рекик, Акунья, Диегу Карлос, Ракитич (Гомес, 60), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Дилэйни, 68), Оскар Родригес (Ламела, 60), Сусо (Мир, 60), Эн-Несири (Идрисси, 87).
Предупреждения: Верду, 41. Фидель, 42.
Судья: Писарро Гомес.
28 августа. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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