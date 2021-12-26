«Реал Сосьедад» арендует полузащитника «ПСЖ» Рафинью до конца сезона без права выкупа
«Реал Сосьедад» согласовал аренду полузащитника «ПСЖ» Рафиньи до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, завтра 28-летний бразилец пройдет медицинское обследование для завершения перехода в испанский клуб. Сообщается, что сделка не предусматривает опции выкупа футболиста.
EXCL: here-we-go, Rafinha joins Real Sociedad from Paris Saint-Germain. Loan until the end of the season, NO buy option. Agreement reached on final details too. ??? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2021
Rafinha will undergo his medical tomorrow. Real Sociedad only wanted him.
Done deal, confirmed ?? https://t.co/uVG1pEBRBG
В сезоне-2021/22 Рафинья принял участие в 5 матчах «ПСЖ» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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