Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах полузащитника команды Эдуарда Камавинга в мадридском клубе.

«Камавинга, Вальверде и другие молодые футболисты должны понять, что они играют в одной команде с Модричем, Кроосом и Каземиро, — приводит слова Анчелотти AS. — Они должны ценить то, что соревнуются с лучшими в мире, и должны понимать, что будут играть в основном составе в будущем. У Эдуарда есть отличные качества и мощь, но он должен учиться. У него еще нет опыта, но ему всего 19 лет! Тренироваться каждый день вместе с Модричем, Кроосом, Каземиро — это как получать степень магистра».

В нынешнем сезоне 19-летний француз забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Реал».