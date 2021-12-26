Анчелотти: «Тренироваться каждый день вместе с Модричем, Кроосом, Каземиро — это как получать степень магистра»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о перспективах полузащитника команды Эдуарда Камавинга в мадридском клубе.
«Камавинга, Вальверде и другие молодые футболисты должны понять, что они играют в одной команде с Модричем, Кроосом и Каземиро, — приводит слова Анчелотти AS. — Они должны ценить то, что соревнуются с лучшими в мире, и должны понимать, что будут играть в основном составе в будущем. У Эдуарда есть отличные качества и мощь, но он должен учиться. У него еще нет опыта, но ему всего 19 лет! Тренироваться каждый день вместе с Модричем, Кроосом, Каземиро — это как получать степень магистра».
В нынешнем сезоне 19-летний француз забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Реал».
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