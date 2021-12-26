Мартинес: «Отсутствие игровой практики у Азара вызывает беспокойство»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил обеспокоенность по поводу недостатка игровой практики у нападающего национальной команды Эдена Азара в «Реале».
«Отсутствие игровой практики у Азара вызывает беспокойство, — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo со ссылкой на Eleven Sports. — Эден никогда не был в такой ситуации, именно поэтому для него это может быть очень сложно».
В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие в 14 матчах за мадридскую команду и отдал одну результативную передачу.
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