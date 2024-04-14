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Сегодня, 20:00

«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Альмерия» сыграют 14 апреля в 31 туре ла лиги
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Реал Сосьедад» на своем поле примет «Альмерию» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 14 апреля. Игра пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция поединка «Реал Сосьедад» — «Альмерия» пройдет для всех зрителей с подпиской на онлайн-сервис «Окко». Начало прямого эфира — в 21.40 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 31-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» с 49 набранными очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Альмерия» с 13 очками идет на последней, 20-й строчке ла лиги.

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Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
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«Гранада» победила «Алавес», забив два безответных гола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 30 16 8 6 50-28 56
6
 Р. Сосьедад 30 13 10 7 43-31 49
7
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
8
 Валенсия 30 12 8 10 33-32 44
9
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
10
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
11
 Вильярреал 30 10 8 12 48-53 38
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.04 22:00
Бетис – Сельта
 2 : 1
13.04 15:00
Атлетико – Жирона
 3 : 1
13.04 17:15
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
13.04 19:30
Мальорка – Реал
 0 : 1
13.04 22:00
Кадис – Барселона
 0 : 1
14.04 15:00
Лас-Пальмас – Севилья
 0 : 2
14.04 17:15
Гранада – Алавес
 2 : 0
14.04 19:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
14.04 22:00
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
15.04 22:00
Осасуна – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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