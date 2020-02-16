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«Сельта» Смолова против «Реала»: видеотрансляция матча в 22.50

22:00
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В матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 16 февраля, «Реал» принимает «Сельту». Российский форвард Федор Смолов выйдет в старте команды из Виго.

Следить за матчем «Реал» — «Сельта» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на этой странице сайта «Телеспорт». Начало — в 22.50 (по мск).

«Реал» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. У «Сельты» 18-я строчка и 20 баллов.

Видеотрансляция матча «Реал» — «Сельта»

Реал — Сельта

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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