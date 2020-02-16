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Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Реалом»

21:54
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Реала». Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов выйдет на поле с первых минут.

Встреча пройдет в Мадриде, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Сельты»: Рубен Бланко — Араухо, Мурильо, Айду — Оласа, Йокушлу, Брадарич, Васкес — Рафинья, Аспас, Смолов.

Реал — Сельта

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