Смолов выйдет в основе «Сельты» на матч с «Реалом»

Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Реала». Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов выйдет на поле с первых минут.

Встреча пройдет в Мадриде, начало — в 23.00 (мск).

Стартовый состав «Сельты»: Рубен Бланко — Араухо, Мурильо, Айду — Оласа, Йокушлу, Брадарич, Васкес — Рафинья, Аспас, Смолов.