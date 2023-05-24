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Сегодня, 22:23

«Реал» победил «Райо Вальекано» благодаря голу Родриго на 89-й минуте матча

Руслан Минаев
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер выиграл единоборство.
Фото AFP

«Реал» дома обыграл «Райо Вальекано» в матче 36-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На гол капитана хозяев Карима Бензема на 31-й минуте встречи, гости ответили результативным ударом экс-игрока «Реала» Рауля де Томаса за 6 минут до конца основного времени. Победу мадридцам принес гол Родриго на 89-й минуте встречи.

Перед матчем болельщики и игроки «сливочных» устроили акцию в поддержку вингера Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям в игре прошлого тура против «Валенсии» (0:1).

«Реал» набрал 74 очка и вышел на второе место в ла лиге.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
2:1
Райо Вальекано

«Вильярреал» дома победил «Кадис» — 2:0.

Дубль на счету Николаса Джексона. «Желтая субмарина» закрепилась на 5-м месте с 63 очками. «Кадис» с 38 очками занимает 16-е место.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:0
Кадис

«Эльче» дома сыграл вничью с «Севильей» — 1:1.

Гости открыли счет на 10-й минуте после гола Эрика Ламелы. На 18-й минуте встречи андалусийцы остались в меньшинстве после удаления Папе Гуйе. Через 7 минут Тете Моренте сравнял счет.

«Севилья» с 49 очками занимает 9-е место в ла лиге. «Эльче» замыкает турнирную таблицу с 21 очком.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
24 мая, 20:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
1:1
Севилья
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Кадис
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
ФК Севилья
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Игроки и болельщики «Реала» поддержали Винисиуса перед игрой с «Райо»

Родриго в этом сезоне ла лиги забил 7 голов — за предыдущие три года в «Реале» было столько же
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
9
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.05 20:30
Сельта – Жирона
 1 : 1
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 1 : 0
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 3 : 1
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 1 : 1
24.05 20:30
Реал – Р. Вальекано
 2 : 1
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 2 : 0
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
25.05 20:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
25.05 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 31 2 4
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