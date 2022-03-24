Жорди Альба высказался о будущем Мбаппе и Холанна

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался об игре нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна. Также Альба прокомментировал слухи вокруг возможного перехода футболистов в чемпионат Испании.

«Мбаппе потрясающий. У него есть скорость, он идеально прорывается по флангу, он хорошо видит поле. Его выступление против «Реала» было потрясающим. Холанн хорошо держит мяч и у него тоже есть голевое чутье и скорость. Но играть за «ПСЖ» или «Дортмунд» — это не то же самое, что играть в Мадриде или Барселоне», — цитирует Альбу AS.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2022 года. Соглашение Холанна с «Боруссией» истекает в июне 2024 года.