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«Реал» пропустил два гола в первом тайме матча с последней командой примеры

Виктория Кравченко
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«Реал» пропустил два гола в первом тайме матча с последней командой примеры.
Фото Reuters

«Реал» пропустил два гола в первом тайме матча 21-го тура ла лиги против «Альмерии» — 0:2. Встреча проходит на «Сантьяго Бернабеу».

У гостей на первой минуте забил Ларжи Рамазани, на 43-й Эдгар Гонсалес удвоил преимущество.

Мадридцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Альмерия» располагается на последнем месте, имея в активе 9 баллов.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Реал
0
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«Осасуна» обыграла «Хетафе» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 3 : 2
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
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Бетис – Барселона
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Тони Кроос

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