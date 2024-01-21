«Реал» пропустил два гола в первом тайме матча с последней командой примеры

«Реал» пропустил два гола в первом тайме матча 21-го тура ла лиги против «Альмерии» — 0:2. Встреча проходит на «Сантьяго Бернабеу».

У гостей на первой минуте забил Ларжи Рамазани, на 43-й Эдгар Гонсалес удвоил преимущество.

Мадридцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Альмерия» располагается на последнем месте, имея в активе 9 баллов.