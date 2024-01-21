Моуринью на вопрос о назначении в «Барселону» ответил улыбкой
Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью замечен в аэропорту Барселоны, сообщает El Chiringuito.
По данным источника, журналисты издания спросили у него о возможном назначении на пост тренера «сине-гранатовых». Португалец ответил на вопрос улыбкой. Зачем приехал тренер в Барселону — не сообщается.
Ранее стало известно, что Моуринью на следующей неделе проведет переговоры с «Наполи».
Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.
После 20 туров «Наполи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|21
|12
|5
|4
|38-21
|41
|
5
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|19
|12
|2
|5
|39-23
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|
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|4
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|35
|
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|5
|7
|27-24
|32
|
8
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|20
|7
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|3
|22-20
|31
|
9
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|9
|4
|8
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|31
|
10
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|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
11
|Осасуна
|20
|7
|4
|9
|25-31
|25
|
12
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|20
|5
|8
|7
|18-26
|23
|
13
|Алавес
|21
|6
|5
|10
|19-27
|23
|
14
|Вильярреал
|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
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|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|0 : 1
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|3 : 2
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|- : -
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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