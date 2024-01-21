Моуринью на вопрос о назначении в «Барселону» ответил улыбкой

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью замечен в аэропорту Барселоны, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, журналисты издания спросили у него о возможном назначении на пост тренера «сине-гранатовых». Португалец ответил на вопрос улыбкой. Зачем приехал тренер в Барселону — не сообщается.

Ранее стало известно, что Моуринью на следующей неделе проведет переговоры с «Наполи».

Моуринью 16 января уволили из «Ромы». Вместо него главным тренером римлян стал Даниеле Де Росси.

После 20 туров «Наполи» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице серии А.