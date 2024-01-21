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Сегодня, 17:55

«Осасуна» обыграла «Хетафе» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» на своем поле победила «Хетафе» в матче 21-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Рауля Гарсии (9-я минута), Икера Муньоса (31-я) и Хесуса Аресо (80-я). За гостей отличились Борха Майораль (64-я) и Неманья Максимович (68-я).

«Осасуна» (25 очков) поднялась на 11-е место в ла лиге. «Хетафе» (26) идет десятым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
21 янв, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
3:2
Хетафе

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Осасуна
ФК Хетафе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 1 : 0
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 0 : 1
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 3 : 2
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 - : -
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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