«Осасуна» обыграла «Хетафе» в ла лиге

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«Осасуна» на своем поле победила «Хетафе» в матче 21-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Победу хозяевам принесли голы Рауля Гарсии (9-я минута), Икера Муньоса (31-я) и Хесуса Аресо (80-я). За гостей отличились Борха Майораль (64-я) и Неманья Максимович (68-я).

«Осасуна» (25 очков) поднялась на 11-е место в ла лиге. «Хетафе» (26) идет десятым в турнирной таблице.