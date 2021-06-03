«Реал» продлит контракт с Начо Фернандесом

«Реал» продлит контракт с защитником Начо Фернандесом, сообщает ABC.es.

По информации источника, новое соглашение с 31-летним испанцем будет действовать до конца июня 2024 года.

Начо является воспитанником «Реала». В сезоне-2020/21 он провел 33 матча за «Королевский клуб», на счету игрока 1 гол и 1 результативная передача. Нынешнее соглашение с футболистом действует до конца июня 2022 года.