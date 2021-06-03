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«Реал» продлил контракт с Лукасом Васкесом

14:42
Лукас Васкес и Флорентино Перес. Фото ФК "Реал".
Лукас Васкес и Флорентино Перес. Фото ФК &quot;Реал&quot;.
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«Реал» продлил контракт с полузащитником Лукасом Васкесом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

В «Реале» 29-летний хавбек выступает с лета 2015 года. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании. Также он дважды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и трижды — клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Васкес провел в чемпионате Испании 24 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.

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