«Реал» продлил контракт с Лукасом Васкесом

«Реал» продлил контракт с полузащитником Лукасом Васкесом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.

В «Реале» 29-летний хавбек выступает с лета 2015 года. Вместе с командой он трижды выиграл Лигу чемпионов и стал двукратным чемпионом Испании. Также он дважды выигрывал Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и трижды — клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне Васкес провел в чемпионате Испании 24 матча, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами.