«Реал» продлил контракт с Каземиру до 2025 года
14:50
Полузащитник «Реала» Каземиру продлил контракт с мадридцами, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2025 года. Предыдущий контракт действовал до 2023 года.
Каземиру выступает за «Реал» с 2013 года, сезон-204/15 отыграв в «Порту». В минувшем сезоне хавбек провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.
? #Casemiro2025 pic.twitter.com/sgOsJWcxId— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 27, 2021
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