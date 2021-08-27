«Реал» продлил контракт с Каземиру до 2025 года

Полузащитник «Реала» Каземиру продлил контракт с мадридцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2025 года. Предыдущий контракт действовал до 2023 года.

Каземиру выступает за «Реал» с 2013 года, сезон-204/15 отыграв в «Порту». В минувшем сезоне хавбек провел 46 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.