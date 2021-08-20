«Реал» продлил контракт с Бензема до 2023 года

Форвард «Реала» Карим Бензема продлил контракт с мадридцами, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним французом рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал в 2022 году.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В прошлом сезоне 33-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач.