«Реал» продаст Хамеса Родригеса за 25 миллионов евро

«Реал» продаст полузащитника Хамеса Родригеса в ближайшие два месяца по сниженной цене, информирует Marca.

Сам игрок намерен продолжить карьеру в другом месте. Контракт колумбийца заканчивается через год, поэтому руководство мадридцев пойдет уступки в переговорах с потенциальными покупателями.

«Атлетико» был готов приобрести Родригеса за 50 миллионов евро, однако «Реал» отклонил это предложение. Теперь мадридцы могут рассчитывать на сумму около 25 миллионов.

В сезоне-2019/20 Родригес провел за «Реал» 14 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.