«Реал» предлагает Рамосу контракт по схеме «1+1»

Защитник «Реала» Серхио Рамос хотел бы остаться в мадридском клубе и подписать новый контракт. «Сливочные» предложили 34-летнему капитану соглашение по схеме «1+1», сообщает Mundo Deportivo.

В «Реале» считают, что пошли игроку на уступки, так как клуб придерживается политики не предлагать возрастным игрокам контракт дольше, чем на один год. Однако Рамос хочет подписать полноценное соглашение на два сезона.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов дать Рамосу контракт сразу на три года. Однако для защитника приоритетом остается договор с «Реалом».

Рамос перешел в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. Защитник проводит 16-й сезон в Мадриде. Он пять раз выигрывал ла лигу, четырежды побеждал в Лиге чемпионов, а также становился чемпионом мира и дважды брал трофей чемпиона Европы.