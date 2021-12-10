«Реал» отказал «Вест Хэму» в покупке Азара
«Вест Хэм» планировал купить полузащитника «Реала» Эдена Азара за 25 миллионов евро, однако президент мадридцев отказал английскому клубу, пишет The Sun.
По данным источника, «Реал» готов отпустить 30-летнего игрока не менее чем за 50 миллионов евро. Контракт бельгийца истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
После 16 матчей «Реал» с 39 очками занимает 1-е место в турнирной таблице.
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