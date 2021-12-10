Депай выбыл на месяц из-за мышечного повреждения
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай пропустит как минимум месяц из-за мышечного повреждения, сообщает As.
Игрок получил травму в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
27-летний Депай в сезоне-2021/22 сыграл за «Барселону» 21 матч, забил 8 голов и отдал две результативные передачи.
В воскресенье, 12 декабря, команде предстоит сыграть матч чемпионата Испании с «Осасуной».
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/09/primera/1639079076_702277.html
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