Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Защитник Савич продлил контракт с «Атлетико» до 2024 года

19:40
Теги:

Защитник Стефан Савич подписал новое соглашение с «Атлетико», информирует официальный сайт клуба. Новый контракт 30-летнего черногорца действует до конца июня 2024 года.

Савич выступает за «Атлетико» с июля 2015 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча и забил 1 мяч.

Дополнительная информация:

https://www.atleticodemadrid.com/noticias/stefan-savic-renueva-hasta-el-2024

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Протасевич назвал причину вступления в батальон «Азов»
Видео: как правильно держать новорожденного ребенка на руках
Толстой заявил о последствиях из-за слов экс-посла Вагабзаде о русских
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд