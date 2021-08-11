Защитник Савич продлил контракт с «Атлетико» до 2024 года

Защитник Стефан Савич подписал новое соглашение с «Атлетико», информирует официальный сайт клуба. Новый контракт 30-летнего черногорца действует до конца июня 2024 года.

Савич выступает за «Атлетико» с июля 2015 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча и забил 1 мяч.