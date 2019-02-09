"Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби и поднялся на второе место

"Реал" победил "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании (3:1). Голами в составе "королевского клуба" отметились хавбек Каземиру, защитник Серхио Рамос и нападающий Гарет Бэйл. У красно-белых отличился форвард Антуан Гризманн.

"Реал" набрал 45 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Атлетико" с 44 баллами занимает 3-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Атлетико" - "Реал" - 1:3 (1:2)

Голы: Каземиру, 16 (0:1). Гризманн, 25 (1:1). Серхио Рамос, 42 - с пенальти (1:2). Бэйл, 74 (1:3).

"Атлетико": Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандез, Корреа (Эрнандес, 65), Сауль, Партей, Лемар (Витоло, 59), Гризманн, Мората (Калинич, 71).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Каземиру, Модрич, Кроос (Себальос, 84), Васкес, Бензема (Диас, 89), Винисиус Жуниор (Бэйл, 57).

Предупреждения: Васкес, 22. Гризманн, 24. Хименес, 41. Эрнандез, 58. Партей, 62. Регилон, 64. Модрич, 66. Мората, 68. Сауль, 72.

Удаление: Партей, 80.

Судья: Эстрада Фернандес.

09 февраля. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

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