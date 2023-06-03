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Сегодня, 18:28

«Реал» объявил об уходе Мариано Диаса

Мария Гусева
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«Реал» на официальном сайте объявил об уходе нападающего Мариано Диаса из клуба.

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Мариано, который шесть сезонов провел за нашу основную команду. «Реал» желает футболисту и его семье удачи на новом этапе", — говорится в сообщении клуба.

Диас находился в системе «Реала» с 2011 года. Сезон-2017/18 он провел в «Лионе», но затем снова вернулся в «Реал». Контракт 29-летнего доминиканца с мадридским клубом истекает 30 июня 2023 года.

В составе «Реала» Диас трижды выигрывал чемпионат Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов и 3 раза клубный чемпионат мира, а также дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

Мариано Диас
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
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4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 - : -
4.06 19:30
Реал – Атлетик
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4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 - : -
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 - : -
4.06 22:00
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Карим Бензема

Карим Бензема

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Эспаньол

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Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Микель Мерино

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Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
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Бетис

 30 3 4
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