«Реал» объявил об уходе Эдена Азара по окончании сезона

Нападающий Эден Азар покинет «Реал» по окончании сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте мадридского клуба 3 июня. Контракт с 32-летним бельгийским футболистом будет расторжен 30 июня 2023-го. Соглашение было достигнуто по взаимному согласию сторон.

«Реал Мадрид» хочет выразить свою привязанность к Эдену Азару и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», — написано в заявлении «сливочных».

Азар выступает за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль».

В общей сложности игрок провел 76 матчей за «Реал», забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Азара в 5 миллионов евро.

Вместе с «Реалом» Азар дважды становился чемпионом Испании (2019/20, 2021/2022), становился обладателем Кубка страны-2022/23 и два раза выигрывал Суперкубок Испании (2019/20, 2021/22). Бельгиец является победителем Лиги чемпионов-2021/22.