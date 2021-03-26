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«Реал» не намерен отпускать Эдегора в «Арсенал»

06:14
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«Реал» не намерен продавать полузащитника Мартина Эдегора «Арсеналу», сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» рассчитывает, что 22-летний норвежец, выступающий за лондонский клуб на правах аренды, станет ключевым футболистом мадридской команды и не собирается расставаться с ним.

Эдегор перешел в «Арсенал» в январе 2021 года. На его счету 2 гола в 12 матчах за «канониров». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/03/25/6059e61f46163fd3388b45a7.html

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