«Реал» надеется, что «Тоттенхэм» выкупит Бэйла из аренды в конце сезона
«Реал» не хочет возвращения Гарета Бэйла из аренды и будет надеется, что «Тоттенхэм» выкупит игрока в конце сезона, сообщает El Confidencial.
По информации СМИ, контракт Бэйла рассчитан на еще один год и в клубе не хотят платить зарплату 31-летнему футболисту, находящемуся в аренде. Тогда как главный тренер «Реала» Зинедин Зидан категорически против возвращения Бэйла в команду.
Сумма выплат за последний год контракта Бэйла с клубом составляет 15 миллионов евро.
Сделке могут поспособствовать хорошие отношения между президентами этих клубов - Флорентино Пересом и Дэниэлом Леви.
В этом сезоне Гарет Бэйл провел 12 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/2021-03-25/gareth-bale-real-madrid-contrato-mourinho_3005699/
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