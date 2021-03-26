«Реал» надеется, что «Тоттенхэм» выкупит Бэйла из аренды в конце сезона

«Реал» не хочет возвращения Гарета Бэйла из аренды и будет надеется, что «Тоттенхэм» выкупит игрока в конце сезона, сообщает El Confidencial.

По информации СМИ, контракт Бэйла рассчитан на еще один год и в клубе не хотят платить зарплату 31-летнему футболисту, находящемуся в аренде. Тогда как главный тренер «Реала» Зинедин Зидан категорически против возвращения Бэйла в команду.

Сумма выплат за последний год контракта Бэйла с клубом составляет 15 миллионов евро.

Сделке могут поспособствовать хорошие отношения между президентами этих клубов - Флорентино Пересом и Дэниэлом Леви.

В этом сезоне Гарет Бэйл провел 12 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.