«Реал» намерен подписать защитника «Милана» Тшау

«Реал» хочет подписать защитника «Милана» Малика Тшау, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский клуб готов предложить за 22-летнего немца 20 миллионов евро. Отмечается, что альтернативой может стать Джорджио Скальвини из «Аталанты».

В нынешнем сезоне Тшау провел за «Милан» девять матчей и не отметился результативными действиями.