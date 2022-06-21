Защитник «Севильи» Кунде согласовал личный контракт с «Челси»

Руководство «Севильи» знает, что защитник Жюль Кунде уже согласовал пятилетний контракт с клубом из английской премьер-лиги. Француз ожидает завершения своего перехода в лондонский «Челси», утверждает Marca.

При этом «Челси» пока не сделал ни одного официального предложения «Севилье» по трансферу Кунде.

Ранее появлялась информация об интересе к 23-летнему защитнику со стороны «Барселоны». «Севилья» готова продать француза за 65-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с андалусийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.