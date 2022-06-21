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Сегодня, 18:04

Защитник «Севильи» Кунде согласовал личный контракт с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «Севильи» знает, что защитник Жюль Кунде уже согласовал пятилетний контракт с клубом из английской премьер-лиги. Француз ожидает завершения своего перехода в лондонский «Челси», утверждает Marca.

При этом «Челси» пока не сделал ни одного официального предложения «Севилье» по трансферу Кунде.

Ранее появлялась информация об интересе к 23-летнему защитнику со стороны «Барселоны». «Севилья» готова продать француза за 65-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Контракт защитника с андалусийским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Севилья
ФК Челси
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
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 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
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 0 : 1
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
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Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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Реал

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Барселона

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 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

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